Экс-депутат Госдумы РФ назвал наиболее вероятного преемника Путина 9 9.08.2022, 11:30

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Настроения в кремлевской элите близки к паническим.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал о том, действительно ли замглавы администрации президента России Сергей Кириенко набрал огромный политический вес и что происходит в кремлевской элите на шестой месяц войны.

– Сейчас Кириенко, конечно, очень влиятельный, – утверждает бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Дмитрию Гордону. – Он трудоголик, он, действительно, очень четкий менеджер. И если рассматривать сферического Путина в вакууме, а не в реальной обстановке, то Кириенко выглядит сейчас как наиболее вероятный преемник.

По словам Ильи Пономарева, личность Сергея Кириенко удовлетворяет для этого всем критериям:

– Он принадлежит как раз к этому самому клану Ковальчуков (Юрий Ковальчук – давний друг Путина, миллиардер, соучредитель дачного кооператива «Озеро», с которым, по информации Михаила Зыгаря, президент РФ находился в изоляции во время пандемии – ред.). Кириенко имеет серьезный бизнес-опыт.

Имеет опыт внутриполитический. Он проверен временем и, кроме того, абсолютно и четко лоялен, много раз доказывая это власти. Поэтому все условия для того, чтобы быть преемником у него есть.

Но просто Путин никуда не может уйти. Он не может уйти проиграв. Ему надо историю с Украиной дотолкать до какого-то логического конца. Условно говоря, либо он нас ведет в ЗАГС, либо мы его к прокурору в Гаагу, и тут никакого другого пути нет.

Поэтому, по словам Пономарева, уйти на полдороги и сказать, что теперь эту невесту танцует Кириенко совершенно невозможно.

С другой стороны, утверждает Илья Пономарев, настроения, которые сейчас царят в кремлевской элите, полностью отличаются от путинских и приличными словами их описать невозможно.

– Всем ясно, что это полный п***ц (финал – ред.). Вопрос только в том, насколько он всеобъемлющ и насколько он будет перенесен на конкретных людей.

То есть, поскольку бежать некуда, то, я думаю, сейчас нет более оппозиционно настроенного слоя населения России, чем правительство Российской Федерации.

«Бежать некуда. Кому сдаваться? С кем решать вопросы? Кому можно занести? Я знаю, что они пишут и в офис украинского президента и на Запад – всем пишут», – утверждает Пономарев.

– Украинской власти, конечно, пишут меньше, потому что непонятно, с кем решать вопросы и уж больно это ненадежно с кем-то договариваться. Но вообще все, кто может участвовать как посредники получают подобные запросы постоянно и по самым разным линиям, – говорит экс-депутат.

По его словам, на Запад постоянно идут сигналы от российской политической элиты о том, что она готова сдаваться и договариваться.

– Я знаю человека в самом ближайшем окружении Путина, от которого тоже есть такой запрос, – говорит Пономарев. – Вы даже не можете поверить, кто это может быть, это реально один из столпов режима, и он готов на это пойти.

То есть настроения панические и гораздо более панические, чем у широких народных масс.

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