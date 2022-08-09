Поворотный момент белорусской истории2
- 9.08.2022, 11:50
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Два года назад в стране начались небывалые по масштабам протесты.
Ровно два года назад белорусский диктатор проиграл на президентских выборах.
Тогда правящая хунта сфальсифицировала результаты голосования. В ответ на это по всей стране начались масштабные протесты, напоминает телеграм-канал «Баста!».
Это был поворотный момент белорусской истории. Мы вышли на многотысячные акции во всех городах Беларуси и потребовали справедливости. Именно тогда большинство белорусов осознали себя как нацию, вышли под настоящими национальными бело-красно-белыми флагами, и бесстрашно продолжали выходить на акции за свободу Беларуси.
Сайт Charter97.org публикует самые яркие фото и видео массовых протестов 2020 года.