Мэр Мелитополя рассказал подробности ночного удара по российским оккупантам 1 9.08.2022, 12:10

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Над военной базой, которую атаковали, снова поднимается дым.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил подробности ночных взрывов в городе. По его словам, есть убитые и раненые среди российских оккупантов, пишет nv.ua.

В эфире телемарафона он заявил, что люди слышали громкие взрывы, которых было около 10. По его данным, все это продолжалось около двух часов.

По словам Федорова, в результате взрывов есть убитые и раненые среди военных РФ.

Федоров добавил, что около 6 утра в городе снова раздались очередные взрывы. Он отметил, что над военной базой, которую атаковали, снова поднимается дым.

Больше деталей Федоров пообещал сообщить позже.

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