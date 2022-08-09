Мэр Мелитополя рассказал подробности ночного удара по российским оккупантам

Мэр Мелитополя рассказал подробности ночного удара по российским оккупантам1
- 9.08.2022, 12:10
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Над военной базой, которую атаковали, снова поднимается дым.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил подробности ночных взрывов в городе. По его словам, есть убитые и раненые среди российских оккупантов, пишет nv.ua.
В эфире телемарафона он заявил, что люди слышали громкие взрывы, которых было около 10. По его данным, все это продолжалось около двух часов.
По словам Федорова, в результате взрывов есть убитые и раненые среди военных РФ.
Федоров добавил, что около 6 утра в городе снова раздались очередные взрывы. Он отметил, что над военной базой, которую атаковали, снова поднимается дым.
Больше деталей Федоров пообещал сообщить позже.