Сегодня 800 дней, как лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич находится за решеткой 1 9.08.2022, 12:10

Николай Статкевич

Всего белорусский политик провел в заключении более 10 лет.

Сегодня, 9 августа, исполняется ровно 800 дней, как лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич находится за решеткой.

Николай Статкевич был незаконно задержан 31 мая 2020 года по дороге к Комаровскому рынку в Минске, где в то время белорусы выстраивались в огромные очереди, чтобы подписаться за альтернативных кандидатов в президенты.

14 декабря 2021 года Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы в колонии особого режима. Незаконный приговор огласили в следственном изоляторе Гомеля, судилище проходило в закрытом режиме.

Даже находясь в заключении, Николай Статкевич остается для белорусов символом стойкости духа. Политик продолжает вдохновлять и поддерживать находящихся на свободе соотечественников.

«Сейчас белорусский народ знает о том, что он за перемены, за смену власти, люди хотят свободы. Белорусы убедились в том, что из себя представляет власть. Не думаю, что нелегитимный в наших и мирового сообщества глазах, экономический не самодостаточный режим сможет сохранить контроль в течение длительного времени», - заявил Николай Статкевич журналистам «Немецкой волны».

Напомним, что за беспримерное мужество в сопротивлении режиму белорусский политик провел в заключении уже более 10 лет.

Сайт Charter97.org не раз обращал внимание на то, что одна из главных задач в Беларуси сегодня — освободить Николая Статкевича и других политзаключенных.

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