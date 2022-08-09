«Если бы вовремя не спохватился, пришлось бы выложить 6400 рублей» 1 9.08.2022, 12:20

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Белорусский водитель поделился историей «бесплатного» ремонта авто.

У каждого механика найдется история о том, как с автомобилем происходило что-то, что не должно было произойти. Реальный случай, вероятность которого была один на миллион – например, в автомобиле очень известного на весь мир бренда по какой-то причине уже после истечения гарантии откололся кусок блока двигателя. Что же, бывает… И все бы ничего, но деталь оказалась настолько дорогой, что поставила под сомнение целесообразность ремонта автомобиля, пишет abw.by.

Опубликованная на сайте история – о том, что от непредвиденных ситуаций никто не застрахован. Или почти никто. История, произошедшая с Александром, – яркое тому подтверждение: когда есть вариант подстелить соломку, это никогда не бывает лишним.

Сам Александр называет себя активным водителем, который на своем Nissan X-Trail не прочь хорошенько «прохватить» по бездорожью. При этом отношение к автомобилям у него всегда было утилитарным. Видя, каким внедорожник приезжает на плановые ТО, сотрудники фирменного сервиса Nissan NEXT на Каменногорской, 11, не раз предупреждали о последствиях повышенной нагрузки на узлы и агрегаты, а под конец гарантийного периода убедили продлить гарантию еще на два года.

– Поскольку это было бесплатно, я решил воспользоваться услугой, – говорит Александр. – В любом случае ничего не терял, но потом именно это помогло мне избежать крупной траты.

Началось все банально: я приехал в сервис на пятое ТО. Все стандартно: замена масла и фильтров – масляного, воздушного и салонного. Заодно пожаловался на непонятный стук, возникший недавно. За все манипуляции с материалами отдал 194,8 рубля, но попросил показать мне выгоду, как она есть. Мне просто распечатали два заказа-наряда: один – с выгодой, второй – без нее. Сэкономил 132 рубля на ровном месте.

Еще 12 копеек по акции заплатил за комплексную диагностику, результат которой меня не очень обрадовал: обнаружился люфт сцепного механизма в кардане. Не страшно, но нужно чинить. Во избежание сопутствующих проблем «официалы» меняют весь узел в сборе. Повезло, что мой случай признали гарантийным. Но если бы вовремя не спохватился и не продлил тогда гарантию в Nissan NEXT на Каменногорской, 11, пришлось бы выложить 6400 рублей за новый кардан! А так мне сделали все абсолютно бесплатно, чему я был несказанно рад, будто не сэкономил эти деньги, а заработал.

Комментарий специалиста сервисного центра Nissan NEXT на Каменногорской, 11:

– Продленная гарантия на автомобиль – это особая привилегия для владельцев автомобилей Nissan и своеобразная защита от непредвиденных ситуаций, которые бывают абсолютно у всех брендов. Современные автомобили таковы, что стоимость отдельных узлов и агрегатов порой очень высока, и именно от трат на устранение их поломок продленная гарантия направлена прежде всего. Любой механик скажет, что выход из строя того же кардана у Nissan – большая редкость, потому что узел этот надежен и проверен временем. Но случится может всякое, именно поэтому производитель берет на себя гарантийные обязательства, чтобы в случае чего произвести бесплатную замену. Защитить своих клиентов от подобных неожиданностей еще на два года в дополнение к основной гарантии – это проявление заботы о потребителе. Продление гарантии производится бесплатно, этой услугой может воспользоваться каждый автовладелец, чей автомобиль уже подошел к 3-летнему возрасту. Как показывает в том числе и случай Александра, "продленка" не лишена смысла, особенно если автомобиль не бюджетный и запчасти к нему стоят дорого.

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