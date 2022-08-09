Эксперт: Из-за точных ударов ВСУ россияне приняли новое решение по Херсону 2 9.08.2022, 12:24

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Стратегически изменилась одна важная деталь.

Российские оккупанты, вероятно, готовятся к битве за Херсон, поэтому насыщают правый берег Днепра своими силами.

Такое предположение в эфире телеканала «Эспрессо» сделал военный эксперт Петр Черник.

«Стратегически изменилась только одна важная деталь, они пришли к выводу не отдавать Херсон без боя. Мы говорили о том, что Херсонщине складываются предпосылки для взвешенных контрнаступательных действий по освобождению правого берега Днепра. Противник осознал эту стратегическую оперативную реальность и насыщает правый берег», - отметил он.

ВСУ, по его словам, «нащупали» болевую точку врага - понижение его логистического обеспечения.

«Удары по Антоновскому мосту и по другим мостам, а также по понтонам являются очень хорошим инструментом для того, чтобы группировка войск не имела нормального обеспечения. В первую очередь, воюет человек - он нуждается в питании, питьевой воде и медикаментах. Эти логистические цепочки мы научились бить», - добавил Черник, спрогнозировав истощение вражеской группировки.

«Когда дойдет до большой битвы - спрогнозировать невозможно. Это может быть через несколько дней или недель. Самые тяжелые битвы впереди», - считает эксперт.

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