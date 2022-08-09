ВСУ получили первую партию турецких бронетранспортеров Kirpi
- 9.08.2022, 12:30
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Названы уникальные характеристики этого оружия.
Продолжается полномасштабная война с российскими оккупантами, Вооруженные Силы Украины получили новые турецкие бронетранспортеры Kirpi.
Об этом сообщается на Facebook-странице оперативной группировки войск «Каховка» Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что в ближайшем будущем ожидается еще одна поставка этих БТР в количестве 150 единиц. Такие же БТР турецкая армия использует в Сирии для патрулирования.
Масса бронемашины Kirpi — 16 тонн. БТР используется для перемещения личного состава. Его бронированный корпус защищает от осколков артиллерийских и бронебойных снарядов. Все кресла оснащены амортизаторами; есть система GPS, камера заднего вида и система автоматического тушения пожара.
Модель оснащена пятью амбразурами и имеет четыре пуленепробиваемых окна. БТР рассчитан на 12 бойцов и двух членов экипажа. На крыше БТР есть место под пулемет, который можно вращать на 360 градусов.