Российские оккупанты массово бегут из Мариуполя

Российские оккупанты массово бегут из Мариуполя1
- 9.08.2022, 12:58
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Мародеры при этом пытаются вывезти даже системы полива газонов.
С побережья Мариуполя массово выезжают семьи военных РФ. Сами оккупанты возвращаются в места компактного размещения на территории города.
Об этом 9 августа рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. «Фиксируем массовый выезд семей, дружин и любовниц русских военных с побережья Мариуполя. В бытовых разговорах указывают причину «ротации», – сообщил он.
Андрющенко также рассказал о мародерстве на территории Театрального сквера возле разрушенного оккупантами драмтеатра Мариуполя.
«После фонтана и ледового катка дошел черед до системы полива газонов. Демонтируют, выкапывают и неожиданно она исчезает в неизвестном направлении», – заявил советник мэра.