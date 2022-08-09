Российские оккупанты массово бегут из Мариуполя 1 9.08.2022, 12:58

3,464

Мародеры при этом пытаются вывезти даже системы полива газонов.

С побережья Мариуполя массово выезжают семьи военных РФ. Сами оккупанты возвращаются в места компактного размещения на территории города.

Об этом 9 августа рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. «Фиксируем массовый выезд семей, дружин и любовниц русских военных с побережья Мариуполя. В бытовых разговорах указывают причину «ротации», – сообщил он.

Андрющенко также рассказал о мародерстве на территории Театрального сквера возле разрушенного оккупантами драмтеатра Мариуполя.

«После фонтана и ледового катка дошел черед до системы полива газонов. Демонтируют, выкапывают и неожиданно она исчезает в неизвестном направлении», – заявил советник мэра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».