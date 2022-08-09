Китайский шпионаж за московскими «друзьями» Телеграм-канал «Серпом По»

9.08.2022, 13:09

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«Нерушимая дружба» Кремля с Пекином дала трещину.

Кто такие «китайские товарищи», на которых Путин и его соратники предлагают нашей стране полагаться, как на альтернативу западным странам, хорошо говорит сообщение «Лаборатории Касперского»:

«В России… с начала 2022 года была зафиксирована волна целевых атак на оборонные предприятия и сайты госорганов … Эксперты компании связали атаки с китайскоязычной кибергруппой TA428».

В сообщении использованием слова «китаяскоязычная» затемняется суть дела. Специалисты компании Threat Intelligence Group-IB дают вот такую справку:

«TA428 — китайская проправительственная группировка, которая действует с 2013 года. Злоумышленники нацелены на ряд правительственных агентств в Восточной Азии, контролирующих государственные информационные технологии, внутреннюю и международную политику, экономическое развитие».

Вот такое отличное «партнерство» Китая, нерушимая дружба с Путиным против Запада.

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