Ученые: Раннее развитие птиц очень похоже на динозавров 9.08.2022, 13:10

Птицы вспоминают, что они не динозавры, фактически «в последнюю минуту».

Птицы удивительно схожи с динозаврами в период развития эмбриона, сообщает Science Alert.

Биологи выяснили, что в течение короткого периода в начале своего развития у всех птенцов вырастает таз, очень похожий на таз динозавров. Позднее бедренные кости резко трансформируются в несколько иную, «птичью» форму.

«Было удивительно обнаружить, что начальные стадии развития таза птиц так похожи на развитие бедра раннего динозавра», — отметил биолог-эволюционист из Йельского университета Кристофер Гриффин. По его словам, всего за два дня развивающийся эмбрион птицы меняется сродни тому, как в ходе эволюции внешний вид динозавров становился похожим на внешний вид современных птиц.

При этом таз птиц после рождения отличается по функционалу и внешнему виду от органов динозавра. Бедренные кости птиц расположены более горизонтально, чем у любого динозавра, что позволяет их нижним конечностям выполнять разные движения. Подвздошная кость птиц больше больше поддерживает массу их тела, а лобковая кость наклонена назад, а не обращена вперед, как у динозавров.

Впрочем, каждая птица на стадии эмбриона обладает «динозавровой формой», отмечают ученые. «Затем, в последнюю минуту, она как будто вспоминает, что она птица, и ей нужен птичий таз», — шутит палеонтолог из Йельского университета Бхарт-Анджан Бхуллар.

Исследователи считают, что подобный процесс, называемый терминальным сложением, можно отследить и у других видов. Не исключено, что он может даже быть вполне стандартным для больших эволюционных переходов.

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