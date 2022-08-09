Полк Калиновского: Наши представители в конференции в Вильнюсе не участвуют 9.08.2022, 13:14

Официальное заявление белорусских добровольцев.

8 августа 2022 года в Вильнюсе начала работу конференция демократических сил «Новая Беларусь». Полк Калиновского выступил с заявлением в связи с этим мероприятием:

— В СМИ появились сообщения, что в работе конференции приняли участие представители полка Калиновского.

Официально заявляем: участие в конференции «Новая Беларусь» полком Калиновского не планировалось. Представителей полка на этом форуме нет.

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