Полк Калиновского: Наши представители в конференции в Вильнюсе не участвуют
- 9.08.2022, 13:14
Официальное заявление белорусских добровольцев.
8 августа 2022 года в Вильнюсе начала работу конференция демократических сил «Новая Беларусь». Полк Калиновского выступил с заявлением в связи с этим мероприятием:
— В СМИ появились сообщения, что в работе конференции приняли участие представители полка Калиновского.
Официально заявляем: участие в конференции «Новая Беларусь» полком Калиновского не планировалось. Представителей полка на этом форуме нет.