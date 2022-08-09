В Украине ликвидировали оккупанта из Мурманска, который изменял своим принципам
- 9.08.2022, 13:18
Остается загадкой, был захватчик пьян или трезв.
На войне в Украине нашел свою смерть еще один контрактник российской армии – Евгений Бердников. На родине оккупант был активистом, якобы пропагандирующим трезвый образ жизни, хотя сам любил выпить.
Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он опубликовал фото ликвидированного захватчика.
В некрологе солдата путинской армии говорится, что он жил в городе Мурманск и последние восемь лет служил по контракту.
Он участвовал в кремлевской «спецоперации» против Украины с мая, в июне получил ранение в ногу и, отлежавшись в госпитале в конце июля, вернулся на войну.
Провинциальная российская пресса пишет, что 4 августа контрактник Евгений Бердников получил смертельное ранение на растяжке.
О семье, военных регалиях россиянина, который убивал мирных украинцев, на его родине не отчитались. При этом подчеркнули, что он был активистов общественной организации «Трезвый Ярославль».
«На счет «Трезвого Ярославля» у российской пропаганды явный перебор, так как есть не одно фото с жмуром на фоне алкоголя и алкоголиков. Страничка жмура под псевдонимом «Евгений Жданов» активна, оперирует вдова, о чем указано в статусе», – прокомментировал это OSINT-эксперт Комахидзе.