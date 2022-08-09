«Заводится, едет – берем» 1 9.08.2022, 13:33

3,190

Что происходит на рынке изрядно подержанных автомобилей в Беларуси.

На белорусском автомобильном рынке вырос спрос на свежие машины из Европы и США, во многом сформированный россиянами. Но высокая активность наблюдается и в сегменте возрастных авто, изрядно поколесивших по дорогам Беларуси. Цены на них тоже ощутимо выросли, на площадках автохаусов возле станции метро «Борисовский тракт» невиданные доселе пустоты, а покупатели стали куда менее привередливыми, чем раньше, пишет abw.by.

«Хороших машин почти не осталось»

Непосвященному посетителю, впервые заехавшему сюда, покажется, что машин много. Но это если не знать, сколько их там стоит обычно. У одного из автохаусов выставлено менее двадцати автомобилей, хотя раньше было 25-30, а иногда и больше.

На территории соседней «комиссионки» свободен целый ряд мест вдоль забора, а еще полгода назад здесь все было занято.

Ближе к проспекту Независимости на больших стоянках также видны проплешины в рядах автомобилей, которые обычно плотно заполнены.

Основу предложения составляют машины 2000-х и конца 1990-х. «Свежака» практически нет. Цены порой удивляют. Найти Zafira A, выпущенную в 2003-2004 годах, дешевле 5000$ – из разряда фантастики. За Galaxy или Sharan тех же лет просят около 7000 у.е.

Дизельные 15-летние Santa Fe продаются по 11.000-12.000$. За эти деньги год-полтора назад можно было купить четырехлетний Ford Focus III из Европы или Chevrolet Malibu из Штатов.

Попалась на глаза и десятилетняя Camry XV50 с пробегом якобы 180 тыс. км. Ценник – почти 16.000$. Надо быть очень большим фанатом модели, чтобы предпочесть ее свежепригнанной «европейке» за эту же сумму.

За «десятку» из относительно молодых авто можно найти четырех-пятилетние Volkswagen Polo Sedan или Kia Rio. Правда, большой вопрос, не работали ли они в такси. Примерно ту же сумму придется отдать за «сороковую» Camry 2006 года или Transporter T4, существующий в этом мире с 1999 года, на одометре которого значится 518 тыс. км. Сильное заявление…

По словам сотрудников комиссионных площадок, надолго "зависают" только машины, которые и раньше не были интересны покупателям, либо же варианты, находящиеся в откровенно плохом техническом состоянии. Хорошие машины продаются быстро.

«Прямо скажем, у нас тут и вариантов интересных уже не осталось. Достойные экземпляры продаются быстро, буквально за несколько дней, максимум за неделю. Все, что стоит здесь 2-3 недели и дольше, либо так себе по состоянию, либо хозяева, ориентируясь на выросшие цены, хотят получить за свои машины слишком большие суммы. Или же и то и другое вместе. Ведь даже автомобиль, который требует вложений, легко продать, выставив за него нормальную цену», – говорят в одном из автохаусов.

«В 2014 году машины везли оттуда – теперь увозят обратно»

Продавец другой комиссионки рассказывает о том, что покупатели стали куда менее привередливыми, чем ранее: «Еще прошлой осенью ходили чуть ли не с лупой, толщиномеры приносили, хотя мы свой даем без проблем, даже подборщиков приводили. Крутили носом из-за перекрашенных крыльев, к каждому «жучку» придирались, как будто не 15-20-летнюю машину смотрят, а два года назад выехавшую из салона.

Сегодня все намного проще: заводится, едет, не разваливается – берем. Конечно, остались и те, кто вынесет мозг, но таких уже мало. То ли все осознали, что в этом сегменте найти машину в «родной» краске практически невозможно, то ли выбирать уже не из чего. Как вариант – произошло переосмысление ценностей, поэтому окрасы, особенно если это просто «косметика», отошли на второй план, а на первый вышло техническое состояние. Запчасти подорожали, тратить деньги на ремонты никому не хочется. А что пыль под лак попала, так это на эксплуатацию не влияет».

Удивительное дело, но покупатели из России ездят не только на авторынок «Малиновка», интересный выбором западной «бэушки», но и на площадки у метро «Борисовский тракт». И не только из России.

«Регулярно приезжают россияне. В основном, конечно, ищут машины посвежее, но покупают что угодно. Видимо, и старые авто сейчас выгоднее приобретать у нас, чем в РФ. В 2014 году машины везли оттуда – теперь увозят обратно. Более того, наведываются сюда не только из России. Буквально на прошлой неделе у нас была сделка с покупателями из Казахстана. Никогда в жизни не догадаетесь, что они купили, – Daewoo Matiz за полторы тысячи долларов!» – рассказывает сотрудник автохауса.

«Чем интересуются? «Девяткой»!»

Пускай машин на рынке сегодня заметно меньше, чем буквально пару месяцев назад, но при желании выбрать есть из чего. Тем удивительнее заявление продавца о том, что больше всего интересует покупателей сегодня: «Чем интересуются? «Девяткой»! Вчера поставили – второй день телефон обрывают, как будто других машин нет. Думаю, «уйдет» быстро. Просто перемещаться по городу – огонь вариант. Хоть ты себе забери на рыбалку ездить».

Речь о ВАЗ-2109. Естественно, в силу возраста машина далеко не идеальна, на кузове «жуки» и даже откровенная ржавчина. Но и цена 850$. При этом мотор без проблем заводится, работает ровно, технически машина исправна. За время, пока мы беседовали, по ней позвонили минимум трижды. Еще несколько человек ее смотрели, а один потенциальный покупатель даже прокатился. На следующий день, когда готовился этот текст, «девятка» уже была продана.

Наш вердикт

Заметно поредевшие ряды б/у автомобилей на Борисовском тракте действительно свидетельствуют о выросшем спросе на машины в возрасте, которые серьезно подорожали вслед за более свежими. При этом покупатели куда меньше, чем раньше, обращают внимание на косметические нюансы и готовы забирать технически исправные автомобили, закрывая глаза на окрашенные кузовные элементы и прочие мелочи, не влияющие на эксплуатацию. Но самое интересное, что среди этих покупателей есть и россияне, которых интересует не только свежая «бэушка» из-за границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».