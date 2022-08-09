Партизаны в Крыму передали военным РФ пирожки с ядом: восемь оккупантов погибли

Партизаны в Крыму передали военным РФ пирожки с ядом: восемь оккупантов погибли14
- 9.08.2022, 13:38
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Еще 18 находятся в реанимации.
Украинские партизаны в незаконно аннексированном Россией Крыму передали в больницу российским оккупантам пирожки, в которых был крысиный яд. В результате такого замысла патриотов 8 человек погибли, 18 находятся в реанимации.
Об этом obozrevatel.com стало известно из собственных источников. Путинские солдаты лечили ранения, полученные на войне в Украине, в 1472-м военно-морском клиническом госпитале МО РФ в Севастополе, где их и настигла справедливая расплата.
Напомним, что схожим образом действовало на Харьковщине местное население еще в апреле. Тогда в результате «угощения» двое россиян погибли, 28 солдат-оккупантов попали в реанимационное отделение больницы. А около 500 солдат «второй армии мира» отравились алкоголем неизвестного происхождения. Они тоже побывали в медицинском учреждении.
Российское командование, как выяснили украинские разведчики, списывает эти случаи на так называемые небоевые потери.