В харьковском управлении СБУ разоблачили «крота» спецслужб РФ 4 9.08.2022, 13:51

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Предателя поймали «на горячем».

Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы РФ. По заданию врага он устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, благодаря своему служебному положению задержанный передавал врагу украинские разведданные о ВС РФ, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб.

«Оккупанты использовали эту информацию для передислокации собственных подразделений с целью защиты их от артиллерийских ударов ВСУ. Кроме того, эти данные РФ использовала для планирования диверсий, а также массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам города», - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем является бывший чиновник Харьковского городского совета. Он был завербован вышедшим на него кадровым сотрудником ФСБ.

В обмен за сотрудничество враг предоставил «кроту» гарантии безопасности для него и его семьи, если бы РФ удалось захватить регион.

По данным контрразведки СБУ, собранные сведения агент передавал представителю российских спецслужб через закрытые каналы связи с соблюдением правил конспирации.

Правоохранители задержали предателя «на горячем» - после того, как он попросил представителя спецслужб РФ нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ.

«Как бы ни пыталась РФ плести свою агентурную сеть в разных органах власти, мы системно противодействуем этому. Сегодня - это стало одним из главных приоритетов Службы. Ведь эффективная работа по выявлению вражеских агентов и коллаборантов не только позволяет спасти сотни и тысячи жизней, но и в целом приближает нашу победу. И очищение СБУ - одно из важных направлений такой деятельности. Всех предателей ждет суровое наказание!» – подчеркнул и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

В настоящее время агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь в пресс-центре Офиса генпрокурора отметили, что в начале марта 2022 года экс-чиновника Харьковского городского совета завербовали сотрудники спецслужб РФ. По их заданию он устроился в Антитеррористический штаб при УСБУ в Харьковской области. Имея доступ к информации, он передавал врагу контактные данные работников СБУ, пути наступления ВСУ, места расположения позиций блокпостов и военной техники, а также данные, которые он ежедневно вносил в закрытую информационную систему. Таким образом, подозреваемый помогал представителям спецслужб РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

«После получения от него информации оккупанты осуществляли массированные ракетные обстрелы по позициям украинских войск. Также сотрудники спецслужб РФ использовали ее для передислокации подразделений страны-агрессора с целью защиты от артиллерийских ударов ВСУ и планирования диверсий. В обмен на сотрудничество с врагом подозреваемому обещали гарантии безопасности для его и его семьи в случае захвата региона военными РФ», - отмечают в Офисе генпрокурора.

В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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