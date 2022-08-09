Американский журналист: США и Британия готовят солдат Украины для контрнаступления 3 9.08.2022, 13:57

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Перед ВСУ стоит сложный вызов.

Подготовка украинских войск для проведения контрнаступления на юге Украины была приоритетом для США и Великобритании несколько последних месяцев.

Об этом, отвечая на вопросы читателей, сказал ассоциированный редактор Washington Post, американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус. Его заявление приводит «Зеркало недели. Украина».

Он отметил, что украинские силы на передовой сражались с чрезвычайной храбростью в первые месяцы войны. Но начальные кадры офицеров и солдат были истощены.

«Я не знаю многое о планировании контрнаступления, кроме того, что на протяжении лета Украина и ее союзники были сосредоточены на этом. Эта часть о подготовке войск важна. Так же как и доставка нового оружия, и тактическая планировка. Трудно застать Россию врасплох, когда все знают о приближении контрнаступления. Но с 24 февраля украинцы очень разумно использовали обман, где только могли», – сказал Игнатиус.

Он также подчеркнул, что Украина точно не хочет уничтожить свои города, пытаясь их освободить от России.

«Одно из преимуществ, которое есть у Украины и которое позволит избежать этой проблемы при попытке отвоевать Херсон или другие районы – это способность вести партизанскую войну за линией фронта. В ближайшие месяцы те, кто стали коллаборантами России, готовя так называемые референдумы или помогая захватчикам иным образом, будут главными мишенями для разозленных украинцев, чьи спецслужбы готовились к такой фазе партизанской войны очень долго. Конечно, с определенной полезной помощью инструкторов из спецслужб США и других союзников», – объяснил американский журналист.

Также Игнатиус согласился с утверждением, что российская война против Украины окончится за столом переговоров. Однако журналист отметил, что это произойдет не скоро и «придется потерпеть», особенно Европе.

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