Бойцы ВСУ ликвидировали семерых оккупантов с секретной российской базы в Абхазии 9.08.2022, 14:08

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Гибель последних двух подтвердили в РФ.

На войне в Украине ликвидировали по меньшей мере семь оккупантов, которые ранее несли службу на 7-й российской военной базе, которая расположена в Абхазии.

Теперь «грузом 200» стали Сергей Щербаков и Дмитрий Мальцев, сообщает в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе.

По его словам, шестым подтвержденным «200-м» с вышеуказанной базы является 30-летний младший сержант Сергей Щербаков. В рядах оккупантов он был командиром отделения 2-го мотострелкового батальона. Согласно некрологу, был ликвидирован в Украине 16 мая.

В ночь с 7 на 8 июля был ликвидирован его сослуживец – 24-летний ефрейтор из Пермского края Дмитрий Мальцев.

Гибель обоих солдат армии РФ подтверждена росСМИ с указанием о месте их службы, что бывает редко, говорит Комахидзе.

«Часто, такая информация отрывистая, без фото и соответствующего содержания. Но при усердном поиске к ранее отмеченным, удалось добавить еще парочку», – написал эксперт.

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