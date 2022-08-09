«Бизнесмен» из Минска задолжал друзьям больше 100 тысяч долларов 9.08.2022, 14:10

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Мужчина начал одалживать деньги с 2018 года.

В Минске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя столицы. Он годами занимал у знакомых деньги под предлогом развития бизнеса и организации турниров по киберспорту, не собираясь отдавать, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно материалам дела, мужчина начал одалживать деньги с 2018 года. Кому-то деньги возвращал, чтобы потом занять еще больше, другим говорил, что его «кинули» бизнес-партнеры и нужны средства, чтобы продержаться на плаву. Суммы ему давали разные — от 5 до 100 тысяч долларов.

В конце концов, ничего не получив назад, один из кредиторов обратился в милицию. Сейчас установлено восемь таких потерпевших, оперативники ищут других.

Как оказалось, тратил деньги мужчина вовсе не на киберспорт, а на другие игры — делал ставки на разных игровых платформах. Только на одной из таких платформ он спустил 800 тысяч рублей. Еще он просил своих знакомых зарегистрироваться в букмекерских конторах и передать ему логин и пароль, чтобы он мог делать ставки.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Минчанин взят под стражу.

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