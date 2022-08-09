В Минске начали дополнительную мобилизацию военнообязанных 1 9.08.2022, 14:18

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Планируется призвать более 300 человек.

В Минске с 9 августа начинается призыв в территориальную оборону, сообщили в пресс-службе военного ведомства Беларуси. Из запаса на военные сборы планируется призвать более 300 военнообязанных.

«Сегодня мэру города Минска поставлена задача на формирование территориальных войск трех районов (Советский, Первомайский и Центральный районы) с призывом более 300 военнообязанных», — заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

По его словам, в ходе проверки личный состав территориальных войск должен будет восстановить навыки владения оружием и техникой, вспомнить функциональные обязанности и подготовиться к выполнению задач, в том числе совместно с органами внутренних дел.

Завершится проверка учением — территориальные войска должны будут выполнить задачи «по охране и обороне объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города, и обеспечению правопорядка».

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