Под забором на границе Польши и Беларуси появились туннели 8 9.08.2022, 14:24

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Подборка из нескольких подтвержденных источников.

Польский эксперт по миграционной политике Мацей Душчик заявил, что новый пятиметровый забор на границе с Беларусью не работает в полной мере. По его словам, контрабандисты используют лестницы и подземные переходы для переправки нелегальных мигрантов. Дущик показал фотографии и видео тайных туннеллей, сообщает сайт telegraf.news.

«Появляется все больше фото и видео с границы. Подборка из нескольких подтвержденных источников. Стена не соответствует целям, для которых она была построена», — написал эксперт в своем твиттер-аккаунте и прикрепил фото и видео с замаскированными подкопами на белорусско-польской границе.

W ramach swojej pracy naukowej zbieram różne materiały i oczywiście je dokładnie weryfikuje. Coraz więcej pojawia się zdjęć i filmów z granicy. Wybór kilku z potwierdzonych źródeł. Mur nie spełnia celów, dla których został zbudowany. Mnie to nie dziwi. Pisałem o tym wielokrotnie. pic.twitter.com/A0ejKwI06r — Maciek Duszczyk (@MaciekDuszczyk) August 8, 2022

Также он опубликовал видео, из TikTok, на котором видно, как мигранты проползают через подземный туннель под ограждением:

Вероятно, его сняли и выложили в соцсети сами нелегалы. На кадрах видна и дата — 29 июля.

Мацей Дущик подчеркнул, что предупреждал об этом раньше.

«Надо полагать, что белорусские службы готовятся открыть новый маршрут для контрабанды людей, на этот раз из стран Африки и Ближнего Востока. Миграционный кризис может вернуться», — говорил он в интервью польским СМИ.

По данным польской Пограничной службы, 8 августа 79 иностранцев из Беларуси пытались нелегально проникнуть на территорию Польши. 42 человека незаконно перешли через паводковые воды реки Лесная Права. 7 — через реку Буг.

Напомним, Польша начала строить 5-метровую стену на границе с Беларусью в ноябре 2021 года для предотвращения нелегальной миграции. По плану, она должна содержать электронные системы — систему наблюдения за стеной, датчики движения, сигнализацию.

«Беларуси уготована роль плацдарма для перевалки»

Кстати, литовский военный эксперт, офицер запаса литовских сил специального назначения Ауримас Навис также полагает, что скоро начнется новый этап миграционного кризиса.

По его словам, «гибридная атака» на Литву, Польшу и Латвию начнется осенью. Эксперт считает, что Беларуси «уготована роль плацдарма для перевалки мигрантов, которых используют как оружие».

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