Ультиматум запуганного Путина 7 Вадим Зайдман, kasparov.ru

9.08.2022, 14:36

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Вадим Зайдман

Потеря Херсона и других захваченных территорий — это его кощеева игла.

Путин, по существу, предъявил «городу и миру» очередной ультиматум.

Устами начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майора Валерия Васильева, выступившего перед оккупационным гарнизоном Запорожской АЭС в Энергодаре, которым он в данный момент командует, было объявлено, что «здесь будет или русская свободная земля, или выжженная пустыня». Васильев не скрыл также, что все важные объекты АЭС заминированы.

Вот полный текст ультиматума: «Вы все понимаете, что идет война за право существования русского народа. За наше право жить в мире и согласии со всеми. Но если коллективный Запад нам отказывает в этом праве, если американское оружие, наемники и инструкторы будут задействованы для захвата территорий, которые мы уже смогли освободить — мы готовы к самым разным сценариям.

Эту станцию строили русские люди для всех братьев-славян. Теперь нацисты решили декоммунизировать наше общее прошлое. Поэтому тут будет или русская свободная земля, или выжженная земля. И вы, солдаты великой русской армии, должны быть готовы выполнить важный приказ.

Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской — или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага.

И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ — мы должны выполнить его с честью».

Не случайно ультиматум появился накануне ожидаемого контрнаступления ВСУ на юге, результатом которого станет освобождение Херсона и оккупированных частей Запорожской области, в том числе Энергодара и ЗАЭС.

Путин, не привыкший проигрывать, понимает, что поражение в этой битве, потеря Херсона и других захваченных территорий — это его кощеева игла. Этого «промахнувшемуся Акеле» не простит ни элита, ни зомбировавшийся и натаскивавшийся им на «нацистскую» Украину в течение восьми последних лет пипл. Отсюда — метания последних недель, лихорадочные попытки разными способами предотвратить контрнаступление.

Сигнал коллективному Западу совершенно четкий и недвусмысленный: если американское оружие, наемники и инструкторы будут задействованы для захвата территорий, которые мы уже смогли освободить — мы готовы к самым разным сценариям. ...тут будет или русская свободная земля, или выжженная земля. Мы предупредили.

То есть прекратите поставки Украине оружия и не допустите контрнаступления ВСУ. Иначе — получите новый Чернобыль.

Перспектива украинского контрнаступления и освобождения юга Украины, что явится и стратегически, и психологически переломным моментом в этой войне, делают из Путина в буквальном смысле крысу, загнанную в угол. Очень опасную крысу.

У меня к коллективному Западу в связи с этим только один вопрос.

Что еще такое должен совершить или сказать Путин, какую выдать угрозу, чтобы вы, наконец, поняли, что имеете дело с государственным террористом №1 в мире, который не остановится ни перед чем, чтобы пока еще даже не жизнь свою спасти — а всего лишь лицо, образ крутого мачо, который никогда не проигрывает?

Вы надеетесь, что он, угрожая взорвать ЗАЭС, только лишь блефует, шантажирует?

То есть вы готовы рисковать перспективой нового Чернобыля в надежде на то, что блефует? Ладно, Украина и украинцы вас на самом деле не слишком беспокоят — но новый Чернобыль, который затронет всех европейцев, всех ваших избирателей — должен вас беспокоить? Вы понимаете, что проблема с газом, который вы с таким упоением продолжаете покупать, финансируя агрессора, после того, как громыхнет новый Чернобыль, потеряет, скорее всего, всякую актуальность?!

А теперь вспомним прошлогоднюю историю с ультиматумом Путина Североатлантическому альянсу. Тогда все тоже думали, что он блефует, и крутили пальцем у виска, какой, мол, Путин дурачок, ставит ультиматумы НАТО. А 24 февраля вдруг выяснилось, что он вовсе не блефовал, и, когда альянс отказался собрать манатки и убраться на линию 97-го года, он начал войну.

Не пора ли после этого урока ко всем угрозам Путина начать относиться на полном серьезе? С адекватной угрозе реакцией на нее.

Борис Джонсон уже после начала этой войны предупредил Путина, что западная разведка мониторит каждый его шаг, и если он только потянется к красной кнопке, это сразу станет известно и, где бы он ни находился, по нему немедленно будет нанесен персональный удар, от которого его не спасет никакой бункер.

Угроза нового Чернобыля путем подрыва Запорожской АЭС — не равноценно ли тому, что Путин потянулся к красной кнопке?

Путин, как выяснилось, очень любит проводить «спецоперации».

Не настала ли срочнейшая необходимость западным спецслужбам провести спецоперацию по точечной ликвидации этого самого опасного в мире террориста, захватившего власть в ядерном государстве и само государство сделавшего орудием своих преступлений и террористических актов? Уверен — Джонсон не впустую грозился, это вполне осуществимо, будь на то политическое решение.

И уж во всяком случае пора, наконец, перестать сомневаться, стоит ли помогать Украине в полную силу — в надежде как-то все-таки договориться с Путиным, сохранив ему лицо и пожертвовав какими-то частями украинской территории. Сделать все для скорейшего разгрома путинского рейха, поставив Украине вооружение в необходимом для разгрома количестве и качестве, запустив, наконец, давно подписанный закон о ленд-лизе.

Промедление — ядерным Апокалипсисом чревато.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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