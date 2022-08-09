Яну Пинчук этапировали из России в Беларусь 1 9.08.2022, 14:38

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Яна Пинчук

В Беларуси ей грозит до 20 лет заключения.

Белоруску Яну Пинчук этапировали из Санкт-Петербурга в Беларусь. На родине ей грозит до 20 лет заключения.

Об этом сообщает Telegram-канал группы поддержки девушки.

В Беларуси витебчанку обвиняют по пяти статьям: клевета (статья 188 УК), незаконные действия с персональными данными другого лица (часть 3 части 203-1 УК), разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 и 2 статьи 361-1 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (Часть 3 статьи 361 УК), ей может грозить до 20 лет заключения.

Яна Пинчук была задержана в начале ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. В конце мая 2022 года петербургский суд отказал Яне Пинчук в предоставлении убежища в России и принял решение об экстрадиции Пинчук в Беларусь.

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