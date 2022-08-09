США предоставят Украине новое дальнобойное оружие 2 9.08.2022, 14:40

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Это заставит россиян полностью поменять свою тактику и стратегию.

Запад с нами - эта крылатая фраза как нельзя лучше иллюстрирует очередное решение США относительно Украины - там готовят новый пакет военной помощи стоимостью в миллиард долларов.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, речь в первую очередь идет о дальнобойных боеприпасах к западным артиллерийским системам, таким как HIMARS, М270 или NASAMS. За несколько месяцев Украина доказала, что не просто освоила иностранные артустановки, а использует их даже эффективнее, чем сами военные НАТО.

«Это уже заставляет россиян полностью поменять свою тактику и стратегию. Заставляет поменять расположение складов с боеприпасами. То есть раньше 30 километров было нормально от фронта, то сейчас они вынуждены на 80-90 км оттягивать назад, чтобы уйти от поражения», - говорит военный эксперт Иван Ступак.

По информации агентства Reuters, формулировка «боеприпасы к орудиям» допускают поставку не только снарядов, но и ракет с дальностью поражения до 300 километров, ведь это тоже боеприпас к этому орудию.

Также в рамках помощи США планируют поставить до полусотни медицинских броневиков на базе БТР М113 - они быстрые, маневренные и простые. И - что самое главное - могут не только ездить, но и плавать. Украина уже получала такие боевые единицы, сейчас же БТР обустроили под военную скорую помощь. Они помогут спасать жизни наших военных на фронте.

«Когда именно Украина получит пакет помощи, что конкретно и в каких количествах он будет включать, США не разглашают. Но аналитики уже утверждают, что если речь идет о сумме в миллиард долларов, то поставка оружия и техники будет более чем внушительная, а там уже и до ленд-лиза будет рукой подать. Эта программа поставок Украине американского вооружение заработает уже осенью», - подытожили журналисты.

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