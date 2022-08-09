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Вблизи админграницы с Крымом раздаются взрывы на складе боеприпасов армии РФ

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  • 9.08.2022, 14:47
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Вблизи админграницы с Крымом раздаются взрывы на складе боеприпасов армии РФ

Возгорание началось после обстрела ВСУ.

В оккупированной Новоалексеевке Херсонской области пожар и детонация боеприпасов на складе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы утверждают, что возгорание началось после обстрела. Город находится возле админграницы с Крымом.

«БК на взлет! Наконец-то! Наконец-то сюда все-таки Хаймарсами добрались!», - говорит на записи мужчина за кадром.

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