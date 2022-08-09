Вблизи админграницы с Крымом раздаются взрывы на складе боеприпасов армии РФ 8 9.08.2022, 14:47

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Возгорание началось после обстрела ВСУ.

В оккупированной Новоалексеевке Херсонской области пожар и детонация боеприпасов на складе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы утверждают, что возгорание началось после обстрела. Город находится возле админграницы с Крымом.

«БК на взлет! Наконец-то! Наконец-то сюда все-таки Хаймарсами добрались!», - говорит на записи мужчина за кадром.

У Новоолексіївці Херсонської області обстріляно склад боєприпасів окупантів. Місто знаходиться біля адмінкордону з Кримом. Реакція місцевих: "БК на взлёт, сука! Наконец-то! Наконец-то сюда все-таки Хаймарсами добрались!" 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/x3WqJ2dxNd — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) August 9, 2022

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