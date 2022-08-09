«С тремя детьми остаемся без машины и без денег» 1 9.08.2022, 15:06

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Белорус два года назад купил автомобиль, который сейчас могут забрать.

Летом 2020 года минчанин Валентин собрался приобрести новый автомобиль взамен старенького ВАЗа 2114. Средства на машину мужчина собирал длительное время, и в этом ему помогал отец супруги, пишет av.by.

— Когда поднакопили денег, стали изучать предложения, чтобы выбрать недорогой и максимально свежий экземпляр для нашей семьи, — вспоминает собеседник. — По низу рынка была практически новая «Веста», но битая — ее ударили сразу после выезда из салона. Думали купить из-за невысокой стоимости, пока не появился другой вариант: за такую же сумму — Lada Vesta из Барановичей, пробег — около тысячи километров.

— Конечно, мы решили съездить и посмотреть машину. Вечером увидели объявление, а уже утром были на месте. Автомобиль изучали вместе с тестем, который финансово помогал в покупке авто. Люди мы простые, и накопить молодой семье с двумя детьми внушительную сумму трудновато.

— «Весту» показывал молодой парень. Единственное, сразу не уточнили, он ли хозяин этой Lada, хотя автомобиль уже был снят с учета. С его слов получалось, что авто принадлежит ему: мол, покупал себе, планируя приобрести еще и хороший дом в Барановичах. Якобы ему обещали продать в рассрочку, но в последний момент изменили условия и потребовали всю сумму сразу. История звучала правдоподобно и не вызывала сомнений. Мы машину посмотрели, и она нас устроила. Парень предложил пригласить человека, который поможет оформить счет-справку. Составили документ, заключили сделку и передали продавцу 8 000 долларов. На следующий день я поставил машину на учет. Думал, что если даже и возникнут вопросы, то об этом незамедлительно скажут в ГАИ. Но когда без проблем поставили автомобиль на учет и выдали техпаспорт, я выдохнул и расслабился. Ну чего теперь опасаться?

На протяжении почти двух лет Валентин вместе с семьей эксплуатировал автомобиль, который его целиком устраивал. Просторный, недорогой в обслуживании и комфортный — вот и все, что нужно. К тому же в семье намечалось очередное пополнение. Повестка из суда, пришедшая в мае 2022 года, лишила радости от владения.

— В повестке было указано, что машина находится в залоге у «Белгазпромбанка», — дрожащим голосом произносит Валентин. — Эту «Весту» нам продавал другой человек, не тот, который брал кредит.

— Конечно же, я написал заявление о мошенничестве в милицию, где мне рассказали, что кредитополучатель — безработный цыган без имущества. Мол, с него нечего взять! Поэтому банк на законном основании хочет забрать машину. Решение суда уже есть, но мы пока подаем апелляционные жалобы. Момент изъятия оттягивается, хотя, похоже, вариантов у нас немного. По законодательству автомобиль мы должны отдать, — сухо констатирует мужчина.

— Я присутствовал на заседании, как того требовала повестка, но решение об удовлетворении иска было принято сразу. Немного позже я запросил мотивировочную часть, потом оформил апелляционную жалобу, по поводу которой сейчас должно прийти последнее решение. Предполагаю, оно останется неизменным и машину заберут.

«С момента оформления кредита до перепродажи автомобиля прошла неделя!»

Как отмечает Валентин, он уже дважды обращался в правоохранительные органы. Первым делом — в милицию.

— У себя на участке оформил заявление — его отправили в Барановичи. Оттуда со мной связался участковый, рассказавший про бывшего хозяина машины, на котором висит долг по кредиту. Далее они отписались, что отказывают в возбуждении уголовного дела: якобы у того человека не было умысла завладеть моими денежными средствами.

— Сейчас я написал заявление в прокуратуру — областную и межрайонную, чтобы они более тщательно проверили мужчину, оформлявшего счет-справку, а также нашли самого продавца. Они ведь явно должны быть знакомы между собой. Потому что факт мошенничества налицо!

— Почему я так думаю? С момента выдачи кредита до переоформления автомобиля на меня прошла всего неделя. Из милиции прислали ответ: у должника будто бы ухудшилось самочувствие и не было средств погашать кредит. Вот так быстро, за несколько дней!

«С тремя детьми остаемся без машины и без денег»

По словам минчанина, при помощи юриста удалось немного отсрочить момент изъятия автомобиля.

— Адвокат уверен: в нашем законодательстве нет вариантов, при которых «Веста» останется у меня. Он изучал даже российскую практику, где чаще случаются подобные истории, но сама по себе ситуация заведомо проигрышная.

— Суд мотивировал свое решение тем, что я являюсь недобросовестным покупателем, потому как в момент сделки машина уже была в реестре залогового имущества. Но я обычный рабочий и особо не разбираюсь в подобных тонкостях. Знаю, что автомобиль можно купить по счету-справке, а об обязательстве проверять его еще и в каких-то реестрах не слышал. К слову, в законе не прописана такая обязанность покупателя, поэтому формулировка вдвойне странная. Могу проверить, а могу — нет. На тот момент у меня вообще не было информации, что это нужно делать. Правда, суд настаивает на своем: раз я не посмотрел в реестре, значит, недобросовестный покупатель.

— Как мне сказал адвокат, многое зависит от судьи. В нашей практике тоже встречаются ситуации, когда исковое заявление отклоняется, а человека признают добросовестным покупателем. В моем случае суд принял иное решение.

— Предполагаю, что на мою апелляционную жалобу ответят отказом, после чего в течение 10—15 дней авто заберут. Ситуация неприятная, потому как я долго собирал средства на «Весту», да и тесть материально помогал. Никого не обманули, честно оформили сделку, но по закону я оказываюсь ни с чем. В июле у нас родился третий ребенок, и на этот автомобиль мы очень рассчитывали. Тяжело сейчас с тремя детьми остаться без машины и без денег.

— Прокуратура приняла к рассмотрению мое обращение. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела пока отменили, значит, какое-то движение пошло. Возможно, найдут людей, продавших мне залоговый автомобиль.

По словам Валентина, больших надежд на благополучный финал истории у него нет. Столкнувшись с недобросовестным продавцом, наш герой узнал о реальном количестве случаев продажи залоговых автомобилей и способе их избежать, а именно проверке VIN-номера машин в реестре залогового имущества. Мужчина надеется, что его рассказ поможет другим белорусам уберечься от неприятностей и мошенничества.

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