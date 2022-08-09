Военный эксперт: У оккупантов под Херсоном есть время до конца недели 9.08.2022, 15:05

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Олег Жданов рассказал о стратегической игре ВСУ на фронте.

Сейчас главная задача украинских защитников – удержать оборону, не перебрасывая войска на Донбасс.

Если до конца недели РФ не начнет наступательную операцию, то Вооруженные силы Украины начнут планомерное уничтожение ее войск на правом берегу Днепра.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в Telegram.

По словам Жданова, сейчас идет стратегическая игра: кто кого перетянет.

«Мы впервые за время этой войны пытаемся навязать РФ свою игру. Мы заставили ее войска переместиться с севера на юг. В то же время, Россия создала ударную группировку на юге Украины и пытается максимально оттянуть наши силы на север. Для этого противник создает на Донецком направлении иллюзию массированного наступления, хотя не имеет там резервов», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что главная задача украинских защитников – удержать оборону, не перебрасывая туда войска.

«Вот такая большая стратегическая игра идет сегодня по всему фронту, но Россия имеет время до конца недели. Если до конца недели они не переигрывают нас и не начнут наступательную операцию, мы начнем планомерное уничтожение группировки РФ на правом берегу Днепра», - убежден Жданов.

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