От спецназа до «чмонь»: снайпер «Азова» рассказал о деградации личного состава оккупантов 5 9.08.2022, 15:18

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Роман Трохимец

Россия бросает в бой новобранцев без опыта.

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину вошли элитные подразделения оккупационной армии РФ с большим количеством военной техники, чтобы быстро захватить Киев и всю Украину. Однако на фоне значительных потерь, в том числе самых подготовленных кадров и новейшей техники, в российское оккупационное войско теперь набирают людей без боевого опыта и предписывают им беречь технику.

Об изменениях в личном составе российской армии рассказал «Апострофу» снайпер ССО «Азов» Роман Трохимец.

Для атаки на Киевскую область Путин отправил элитные подразделения, полностью вооруженные и подготовленные именно для войны против Украины. Несмотря на высокий уровень боевой готовности российских оккупантов, ВСУ победили в битве за Киев и отогнали россиян с севера страны.

«У них было лучшее оружие, слаженность под Киевом. Там действительно работали профессионалы. Все об этом знают. То, что делали СМИ… Я понимаю их позицию с точки зрения психологии, ведь лучше сказать, что против нас воюют какие-то орки и бездомные, чем профессионалы, потому что люди и так напуганы войной.Это первые дни, первый месяц. Знать, что против тебя пошла «спецура», как-то не очень круто. Гражданские довольно уязвимы в общем плане. С одной точки зрения, это правильный подход к ним, но это неправильный подход к военным. Здесь нужно искать баланс», - сказал Трохимец.

По его словам, сейчас стало гораздо меньше профессиональных военных в российской оккупационной армии, ведь потери пополняются «кадыровцами», россиянами из отдаленных регионов без боевого опыта, то есть всеми, кого удастся отправить на войну. Таким образом, страна-террорист Россия берет количеством, а не качеством.

Кроме того, российские оккупанты перестали массово выводить свою военную технику в бой, ведь ее стало меньше благодаря успешным действиям ВСУ.

«В начале полномасштабной войны россияне шли колоннами техники, которую мы сжигали. Сейчас это прекратилось. Они боятся наших «Джавелинов», наших противотанковых установок, наших «Стугн» особенно. Они уже не так рвутся в бой, не такими колоннами уже ходят, как раньше. То есть теперь технику гораздо труднее уничтожать, чем было в начале», - объяснил украинский боец.

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