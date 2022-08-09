Работникам «Гродно Азот» предлагают посидеть в палатке посреди фойе завода 5 9.08.2022, 15:18

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Говорят, это поможет расслабиться.

Необычную зеленую палатку для работников установили возле актового зала на первом этаже корпуса 120 на «Гродно Азот». Сотрудникам предприятия рекомендуют 20-минутное «заточение» в углеродной оболочке, как оздаравливающую процедуру, пишет «Блог Гродно».

Сообщается, что углеродное полотно производства ОАО «СветлогорскХимволокно» являет собой по сути 99-процентный углерод, который способен создавать в замкнутом контуре пространство, защищенное от вредного электромагнитного излучения. Таким образом, внутри палатки сохраняется только внутреннее излучение человека, за счет чего достигается особый лечебный эффект. Пациент ощущает расслабление, внутреннее спокойствие, после посещения уменьшается головная боль, восстанавливается иммунная система.

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