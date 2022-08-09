Ученые: Пауки могут видеть сны 9.08.2022, 15:25

Фото: Lukas Jonaitis

Исследование провели в Германии.

Немецкие ученые обнаружили у спящих пауков-скакунов признаки быстрой фазы сна — во время нее люди видят сны. Она характеризуется быстрыми движениями глазных яблок и потерей мышечного контроля, пишет Independent.

В исследовании участвовали детеныши вида Evarcha arcuata — у них полупрозрачные тела из-за того, что они пока еще не вырабатывают пигменты. Также эти членистоногие могут управлять фокусировкой взгляда благодаря подвижности сетчатки.

Эти особенности позволили ученым наблюдать за движениями глаз спящих пауков — всех особей снимали на камеру.

Оказалось, во время сна конечности членистоногих подергивались, их сетчатка тоже двигалась с определенными интервалами. Они увеличивались в течение ночи. Другие животные в фазе быстрого сна ведут себя также.

Исследователи не отрицают вероятности того, что пауки могут видеть сны. Предполагается, что движения глаз в быстрой фазе напрямую связаны с ночными видениями.

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