Экс-глава СБУ: Осенью будут последние месяцы режима Лукашенко 4 9.08.2022, 15:32

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Экономика и власть диктатора разваливаются.

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко рухнет осенью 2022 года.

Такой прогноз сделал в эфире «Эспрессо» Валентин Наливайченко.

«Лукашенко, белорусские войска и белорусские части и аэродромы выступили против Украины. Это навеки опозорило и самого Лукашенко, и вооруженные силы Беларуси, и всех, кто способствует российскому агрессору. Экономика и государственное устройство Беларуси сыплется. Осенью будут последние месяцы для Лукашенко и его режима у власти в Беларуси. Развалится и режим, и белорусская экономика из-за поддержки российской агрессии и соучастия в ней», - заявил Наливайченко, дважды возглавлявший СБУ в своей карьере.

Также нардеп призвал ввести визовый режим с Беларусью.

«У нас сейчас с ними граница закрыта. Визовый режим надо обязательно ввести, как мы ввели и с РФ. Единственное исключение сделать для представителей общественных организаций и белорусской свободной прессы. Для отдельных категорий лиц можно было бы оставить и безвизовый режим, но, в принципе, надо ограничивать», - подвел итоги Наливайченко.

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