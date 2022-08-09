Как в Беларуси «отжимали» бизнес и садили предпринимателей 1 9.08.2022, 15:49

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Приватизация госпредприятий в нашей стране имеет особый характер.

Власти как продают акции заводов, так могут их в любой момент забрать обратно. В стране практикуется также национализация и изначально частных компаний. Нередко после решений чиновников или лично Александра Лукашенко о национализации предприятий их бывшие владельцы оказываются за решеткой. Журналисты zerkalo.io вспомнили, сколько лет давали инвесторам, у которых власти «отжимали» их бизнес.

«Мотовело»

Одна из наиболее известных историй национализации связана именно с этим предприятием. На самом деле его забирали в руки государства дважды. Сначала в 2005 году, когда завод испытывал финансовые трудности, Лукашенко поручил его «вернуть народу», забрав у владельцев, то есть коллектива.

Вскоре предприятием заинтересовался бизнесмен Александр Муравьев. Связанная с ним австрийская компания ATEC Holding GmbH выкупила контрольный пакет акций. Но частный инвестор не смог быстро решить накопившиеся проблемы завода. А в 2015 году самого Александра Муравьева, его брата и их партнеров по бизнесу задержали по делу о злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Завод передали в руки государства, а руководить «Мотовело» назначили бывшего мэра Минска Николая Ладутько. Впрочем, он тоже не смог решить проблемы завода и вывести его из убытков.

Александр Муравьев получил 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Барановичидрев»

Это предприятие тоже национализировали дважды. В первый раз это произошло в 2013 году, когда государству принадлежало 48% акций, юрлицам — 36%, физлицам — 16%. Завод работал в убыток. На тот момент вице-премьер Анатолий Калинин решил, что это связано с «отсутствием хозяина» и заявил о национализации. Тогда обошлось без арестов.

Не так повезло инвестору, который в том же 2013 году заинтересовался этим проектом. Через год Лукашенко подписал указ о передаче 83% акций предприятия шведскому бизнесмену Амидуллу Набизаду. Но поставил условие: в 2015-м рассчитаться с многочисленными долгами. Сделать это не получилось. А в 2016 году сам бизнесмен оказался за решеткой, обвиненный в мошенничестве. «Барановичидрев» вернулся в руки государства и сейчас находится на стадии ликвидации.

Амидуллу Набизаду за мошенничество дали 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Миорский металлопрокатный завод Miory Steel

Сейчас к этому списку добавился и частный завод в Миорах. 8 августа туда наведался Александр Лукашенко и заявил, что «завод был изъят». За год до этого силовики задержали гендиректора завода Петра Шимуковича, его заместителя по экономике и финансам Дмитрия Славникова и главу совета директоров Алексея Коваленка. Чиновники же взялись спасать новое уникальное производство белой жести. Но в итоге предприятие оказалось на грани банкротства. По приказу Лукашенко его долги переложили на бюджет, а управление решили передать назначенному властями человеку.

Какая судьба ждет совладельца (вероятно, уже бывшего) Алексея Коваленка и руководителей завода, пока не известно — они до сих пор находятся в СИЗО. Впрочем, Лукашенко намекнул, что их могут отпустить: «Непозволительно воровать. Поэтому деньги «в кассу» — завтра приходите. Если ваше ходатайство будет, рассмотрю его в течение недели».

Кто из бизнесменов смог не попасть за решетку

Предприниматель Валерий Колосовский — совладелец «Минскинтеркапс» — оказался фигурантом уголовного дела, связанного с «Белагропромбанком», топ-менеджеров которого обвинили в незаконной выдаче кредитов. Колосовского же обвинили в мошенничестве при получении средств в этом банке. В 2001 году компанию Колосовского национализировали в целях «защиты государственных экономических интересов». Бизнесмен смог уехать в США.

В 2010-м в одном из цехов частного мебельного холдинга «Пинскдрев» случился серьезный пожар, который унес жизни 14 человек. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Среди фигурантов был бизнесмен и гендиректор холдинга Лоран Аринич. В начале 2011 года Лукашенко утвердил госконцерн «Беллесбумпром» управляющей компанией холдинга. Аринич поспешил уехать из страны, избежав ареста.

Имя американского бизнесмена белорусского происхождения Марата Новикова известно в контексте фабрик «Коммунарка» и «Спартак». Бизнесмен купил у государства 34% первого предприятия и 54% — второго. В том, как Новиков вел бизнес, Лукашенко усмотрел «ущерб интересам государства». В итоге эти предприятия вернули государству. Интереса к самому бизнесмену, гражданину США, со стороны силовиков не было, тем более сам он жил в США. Но после национализации шоколадных фабрик Новиков больше не приезжал в Беларусь, опасаясь, что на родине его посадят.

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