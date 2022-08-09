CША вводят санкции против 100 пособников белорусского режима 3 9.08.2022, 15:57

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Американский народ — на стороне белорусов.

США вводят визовые ограничения в отношении 100 чиновников режима Лукашенко. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Во вторую годовщину президентских выборов в Беларуси мы воздаем должное белорусскому народу, который явился в рекордном количестве, чтобы проголосовать, реализовать свои права и определить свое будущее. Когда стало ясно, что выборы были украдены режимом Лукашенко, белорусский народ смело вышел на улицы, сообщая о сотнях тысяч людей, собирающихся мирно требовать свободных и справедливых выборов и перехода к демократии. Белорусский народ продемонстрировал замечательную стойкость, поддерживая продемократическое движение в течение двух лет ценой больших личных жертв. Эти призывы к демократии озвучивают сосланные за границу белорусы, более 1200 политзаключенных, несправедливо задержанных внутри страны, и бесчисленное количество простых белорусских граждан», — сказал он.

В ответ на брутальные действия Александра Лукашенко США предприняли многочисленные шаги, в том числе ввели санкции за эти действия, отметил глава американской дипломатии.

«Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 должностных лиц режима и связанных с ними лиц за их участие в подрыве или нанесении ущерба демократическим институтам или в препятствовании переходу к демократии», — добавил Блинкен.

По его словам, в санкционный перечень внесены представители администрации Александра Лукашенко, КГБ, Центризбиркома, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минтранса, ГУБОПиК МВД, Белтелерадиокомпании, ОНТ, военные, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики и др. В целом Госдепартамент уже предпринял шаги по введению визовых ограничений в отношении 297 белорусских лиц.

Кроме того, Блинкен объявил о расширении санкций против Николая Карпенкова и Дмитрия Балабы. Визовые ограничения введены в отношении жены Карпенкова Ирины и сына Игоря, а также в отношении супруги Балабы Татьяны и сыновей Артема и Максима.

«Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократическому, суверенному и процветающему будущему. Мы будем продолжать призывать к ответственности за нарушения прав человека режимом Лукашенко и поддерживать международные усилия по документированию нарушений и привлечению виновных к ответственности», — подытожил Блинкен.

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