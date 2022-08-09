Сирийские наемники закончились 2 Александр Кочетков

9.08.2022, 16:41

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Будет ли Северная Корея воевать на стороне России.

Кремлевские пропагандисты придумали очередной фейк

Пошли сообщения о 100 тысячах северокорейских солдатов, которые могут прибыть на российско-украинский фронт. Выходит, что сирийские наемники закончились, так и не начавшись…

Северокорейские военнослужащие накачаны пропагандой еще больше россиян (да-да, и такое возможно!), прекрасно вымуштрованы, не боятся смерти и выполняют любые команды, как роботы-андроиды. Но все это – на учениях, а не в реальном бою. Их боевая техника имеет советские корни, так что к ней подойдут российские боеприпасы.

С логистической точки зрения доставить этих корейцев в Украину несложно – РФ и КНДР связывает железная дорога. Десять дней и все на месте.

С политической такой ход был бы чисто китайской ответкой на визит Пелосси на Тайвань. Раз США поддерживают Украину, то Китай может организовать поддержку России, но так, чтобы формально остаться как бы ни причем. Северная Корея полностью зависит от Китая, любое указание будет выполнено. Да и Ким Чен Ыну хотелось бы напомнить о себе в мировом масштабе.

Российские массы воспримут участие северокорейцев с восторгом, ведь по своей дебильной легенде они сейчас воюют против НАТО, так что союзники не разрушат миф о второй сильнейшей армии мира.

И я бы всерьез отнесся к такому перерастанию российско-украинской войны в мировую, если бы об этом не начали судачить в СМИ. Такие операции готовятся тайно и реализовываются максимально быстро, чтобы противник не успел подготовить контрмеры. То есть, какие-то маневры в Китае с участием РФ и КНДР, а после завершения северокорейцы отправятся в противоположном направлении.

А так – очередная пропагандистская пугалка. В любом случае, внимание к такому варианту уже привлечено, штатовцы знают, на что обращать внимание разведки. А у нас появляется неплохая возможность настаивать на поставках оперативно-тактических ракет ATACSM – для разрушения крымского моста, чтобы северокорейские андроиды не доехали.

Александр Кочетков, Facebook

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