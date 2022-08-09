В Зябровке мужчина набросился со шваброй на сотрудника милиции 1 9.08.2022, 16:43

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Перед этим он напал на строителей.

Капитальный ремонт в домах вызывает живой интерес у жильцов. Иногда им что-то не нравится, и тогда они обращаются в компетентные службы. А вот один из жителей поселка Зябровка решил заявить о своей позиции по капремонту крайне радикальным способом.

Мужчине не понравилось, как в его квартире установили канализационные трубы. А поскольку он был человеком, сильно злоупотребляющим спиртным, то в долгие разговоры вдаваться не стал. Взял кирпич и начал гоняться за строителями.

Сотрудники милиции, прибывшие по вызову работников строительной организации, обнаружили возмутителя спокойствия в его квартире. Находясь в неадекватном состоянии, мужчина сначала начал стучать шваброй по стенам и потолку, а потом бросился с ней на сотрудника милиции. После этого на хулигана пришлось надеть наручники.

— За нападение на сотрудника милиции в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. А поскольку мужчина имел непогашенную и не снятую судимость, наказание для него может быть очень строгим, — прокомментировал заместитель начальника ОВД Гомельского райисполкома Рустам Титов.

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