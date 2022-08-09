«Есть гарантии, что после выпуска вы сможете занять высокую должность» 2 9.08.2022, 17:10

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Белоруска рассказала о жизни во Франции.

В какую сумму обходится жизнь на Лазурном побережье: за сколько можно снять квартиру, купить продуктов, проехать на общественном транспорте? Об этом «АиФ» рассказала белоруска Татьяна С., которая уже пять лет живет в Ницце.

ЖИЗНЬ И РАБОТА

- Ницца - столица Лазурного берега, всемирно известного курортного региона. Город начинает жить рано. Уже около 5 часов утра на улицах слышны первые звуки транспорта, в 6 часов открываются некоторые табачные лавки, предлагающие кофе и свежую прессу (здесь местные жители очень любят с утра пораньше поболтать у барной стойки, обсуждая новости). Рабочий день начинается, как правило, в 8 часов, иногда в 9. Но, конечно, все зависит от работы и установленного графика. По закону рабочая неделя не должна превышать 35 часов, а обед длится от 1,5 до 2 часов (чаще всего с 12.00 до 14.00).

ТРАНСПОРТ

Сеть общественного транспорта хорошо развита. В Ницце есть трамваи, автобусы, «маршрутки», за детьми приезжают специальные школьные автобусы. Разовая поездка (в вашем распоряжении 74 минуты на всех видах транспорта с учетом пересадок. - Прим.) стоит 3,85 белорусского рубля в пересчете. Но имеется также возможность оплатить сразу 10 поездок - это обойдется в 26 руб. Есть и безлимитные годовые проездные стоимостью от 338 до 1180 руб. в зависимости от категории пассажиров (школьники, студенты, пенсионеры, работники и пр.). Многие жители Ниццы работают в соседних городах/странах вроде Канн/Монако, куда можно добраться пассажирским поездом (электричкой) или междугородним автобусом. Билет стоит от 3,85 до 31 руб. в зависимости от расстояния.

Если вы хотите взять напрокат общественный электромобиль, велосипед или мотоцикл, достаточно ввести свои данные в специальном терминале, указать время аренды и представить банковскую карту.

ЖИЛЬЕ И «КОММУНАЛКА»

Стоимость квадратного метра жилья различается в зависимости от района. Специфика города и в целом региона тоже накладывает свой отпечаток. Можно приобрести жилье в собственность или арендовать - все зависит от целей и возможностей желающего здесь поселиться. В среднем однокомнатная студия в 24 метра в спальном районе обойдется от 1800 руб. в пересчете в месяц. Цена варьируется в зависимости от условий аренды (есть мебель или нет, имеются ли социальные льготы и пр.). Дополнительно придется оплачивать доступ в Интернет, воду, газ, электричество и пр. Наша семья из четырех человек, проживающая на площади 80 кв. м., за воду отдает примерно 257 руб. в месяц, за электричество и газ - 334 руб. Дополнительно раз в год оплачивается вывоз мусора. Обходится это в 514 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

Для граждан Франции государственное университетское образование, как и муниципальное школьное, бесплатное, иностранцам приходится платить. В среднем - от 7 до 13 тыс. руб. в год. В бизнес-школах обучение платное для всех, цена вопроса - от 31 до 46 тыс. руб. в год, но и гарантии, что после выпуска вы сможете занять высокую должность, тоже имеются. Это привлекает сюда очень многих иностранцев, в частности американцев, потому что для них это недорого - учеба в американских вузах обходится в разы дороже. Но в любом случае придется выучить французский язык, поскольку обучение идет именно на нем.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здесь врачи - это представители так называемых «свободных» профессий. Один день врач работает в муниципальном госпитале, отделении поликлиники, а в другой может в отдельном кабинете по другому адресу вести частный прием. Стоимость разового посещения составляет в среднем 154 руб., терапевта - от 128 до 205 руб., стоматолога - от 205 руб. Но если у вас есть социальная страховка, то большинство расходов на медицину, конечно, покрываются ею.

КУХНЯ

Французская кухня известна всему миру. Здесь на каждом шагу есть где перекусить: закусочные, кафетерии, глясерии (бары с мороженым), бары, пивные, кебабные, бургерные, пиццерии, семейные рестораны, множество ресторанов с кухней разных стран мира... Их буквально не счесть. Например, шаурма с картошкой фри и напитком будет стоить около 20 руб., при этом одной порции может хватить на двоих. Очень много блюд средиземноморской, итальянской кухни, поскольку до границы с Италией отсюда всего 30 километров.

ФАКТ

Французская гастрономическая традиция входит в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Для французского обеда характерны тщательный выбор блюд из достаточно обширного списка рецептов, как минимум 4 перемены блюд, очень качественные местные продукты, вино к каждому блюду.

Есть блюда, которые можно попробовать только в Ницце. Например, сокка - лепешка из нутовой муки. Ее пекут в печах на гигантских медных сковородках диаметром от 1 до 3 метров. Или пэн банья - что-то вроде бургера из домашнего круглого хлеба, в разрез которого помещаются тунец, анчоус, томат, яйцо, зелень, маслины и соус, секретом которого повара не любят делиться.

Кстати, никаких проблем с поиском привычных нам кефира, творога, гречки, перловки, овсянки или пшенки нет.

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