Взрывы в Крыму: на авиабазу выехало большое количество скорых

Взрывы в Крыму: на авиабазу выехало большое количество скорых17
- 9.08.2022, 17:16
- 10,322
Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
После серии взрывов в поселке Новофедоровка Сакского района во временно оккупированном РФ Крыму на место происшествия выехало большое количество машин скорой помощи.
Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает прокремлевский Telegram-канал Baza.
По имеющимся данным, взрывы прогремели в районе местного аэродрома.
Информации о количестве возможных пострадавших или погибших на данное время не поступало. Причины взрывов пока также не известны.