В Беларуси выловили еще одного сома-великана 3 9.08.2022, 17:21

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В добытом улове оказалось 45 килограммов веса и 187 сантиметров длины.

В последнее время новости о рекордных уловах в Беларуси приходят в основном с Припяти: в июле там поймали сома, который потянул «минимум на тридцатку», а в августе отец и сын добыли рыбину той же породы более 2 метров в длину и весом свыше 40 кг. Но крупные сомы обитают и в Немане — на днях в реке словили 45-килограммовую особь. По словам рыбака, трофей такого размера он поймал впервые, рассказывает Newgrodno.by.

Везучий рыбак по имени Андрей уже несколько сезонов ловит сома на квок — это колотушка, издающая булькающие звуки при ударе по воде. Считается, что они приманивают сома к наживке.

По словам Андрея, сопротивлялся сом недолго: «Минут 5−7 протянул лодку с приличной скоростью, а потом устал».

В добытом улове оказалось 45 килограммов веса и 187 сантиметров длины. Мужчина признается, что такой трофей попался ему впервые: раньше удавалось словить разве что рыбу массой в 10−20 килограммов.

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