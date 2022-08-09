РФ и Беларусь проведут военные учения у границ Казахстана

РФ и Беларусь проведут военные учения у границ Казахстана5
- 9.08.2022, 18:09
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Учения пройдут с 9 по 25 августа в два этапа.
Россия и Беларусь вновь объявили о совместных учениях. Они пройдут в том числе у границ Казахстана на астраханском полигоне «Ашулук», сообщает Министерство обороны Беларуси.
Учения войск Военно-воздушных сил (ВВС) Беларуси и войск противовоздушной обороны (ПВО) с боевой стрельбой пройдут с 9 по 25 августа в два этапа: первый на территории Беларуси, второй — на российском полигоне «Ашулук».
В учениях примет участие личный состав, военная и спецтехника от авиационных частей, войск ПВО и радиотехнических войск, а также боевые формирования Военной академии Беларуси. По сообщению Минобороны республики, целью мероприятий является повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач.
На фоне российского вторжения в Украину белорусские власти регулярно проводят военные маневры и проверяют резервистов.