Какие самолеты были на аэродроме в Крыму до взрывов 9.08.2022, 18:17

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Спутниковые фото.

На военном аэродроме в Новофедоровке (оккупированный Крым) находились российские истребители и бомбардировщики.

Об этом сообщает Telegram проекта «Схемы».

Сообщается, что аэродром «Саки» является одним из ключевых для российской авиации на полуострове. До оккупации это была база Военно-морских сил Украины.

На сегодня там базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. С этого аэродрома противник совершает авианалеты и бомбардировки украинских городов.

Также проект опубликовал снимки сервиса Planet Labs, сделанные сегодня в первой половине дня примерно за 4 часа до взрывов. На них видны склады и военная авиация.

Напомним, ранее сообщалось, что на аэродроме детонировали авиационные боеприпасы, а местные власти объявили эвакуацию гражданских.

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