Украина расторгла соглашение о сотрудничестве с силовиками Беларуси

Украина расторгла соглашение о сотрудничестве с силовиками Беларуси2
- 9.08.2022, 18:39
Соглашение было подписано в 1992 году.
Кабинет министров Украины расторг соглашение с Беларусью о сотрудничестве силовиков.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, сегодня денонсировано соглашение между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Это соглашение было подписано в 1992 году.
Такое соглашение позволяло силовикам Украины и Беларуси держать контакт и заниматься совместными расследованиями.