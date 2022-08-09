Украина расторгла соглашение о сотрудничестве с силовиками Беларуси 2 9.08.2022, 18:39

Соглашение было подписано в 1992 году.

Кабинет министров Украины расторг соглашение с Беларусью о сотрудничестве силовиков.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, сегодня денонсировано соглашение между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Это соглашение было подписано в 1992 году.

Такое соглашение позволяло силовикам Украины и Беларуси держать контакт и заниматься совместными расследованиями.

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