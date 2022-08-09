Тайвань в ответ на действия Китая начал собственные военные учения 1 9.08.2022, 18:54

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Остров готовится к возможному нападению Китая.

Армия Тайваня начала артиллерийские учения в рамках подготовки к защите острова от возможного нападения Китая. Ранее Пекин начал учения возле Тайваня.

Об этом сообщает MSN.

Учения проходили в южном уезде Пиндун, они продолжались чуть менее часа и включали артиллерийские и ракетные стрельбы.

Противодесантные учения включали развертывание сотен военнослужащих и примерно 40 гаубиц. Огонь из них вели из скрытых на побережье мест неподалеку от дороги, ведущей к популярному пляжу Кентинг.

Военные учения Тайвань продолжит 11 августа, говорится в сообщении.

Китайские военные объявили на вторник, 9 августа, начало новых совместных учений военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Предыдущие учения китайской армии вокруг острова завершились лишь 7 августа. Их зона располагалась вокруг Тайваня и частично перекрывала участки, которые он считает своими территориальными водами.

Обострение вокруг острова началось на фоне визита туда 2 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это стало первым прибытием американского представителя столь высокого уровня с 1997 года.

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