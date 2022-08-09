В областных центрах Беларуси продают очень дорогое жилье «для VIP» 5 9.08.2022, 19:10

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Что там есть.

Дорогими квартирами может похвастаться не только столица: в областных центрах есть жилая недвижимость, которая по цене не уступает крупнейшему городу страны. Продавцы таких квартир присваивают им клише «для VIP», а «квадрат» в таких апартаментах иногда стоит больше двух тысяч долларов. «Зеркало» посмотрело, что это за объекты.

Брест. Камин, джакузи, сауна, розовые интерьеры

На улице Щорса в Бресте продается двухуровневая пятикомнатная квартира в жилом доме из газобетонных блоков 2011 года постройки. Цена объекта около 980 тысяч рублей или 380 тысяч долларов (1711 долларов за м²), но продавец готов поторговаться.

Общая площадь квартиры чуть больше 222 «квадрата», жилая — 88,4 м², кухня — почти 28. Отапливается жилье с помощью газового котла (газ централизованный), все коммуникации централизованные.

В интерьере жилья использованы контрастные цвета, глянцевые поверхности, разное освещение. Потолок комбинированный — из гипсокартона и натяжной, полы в общих зонах из керамогранита. Санузлы облицованы керамической плиткой, установлена фирменная сантехника. В большой комнате камин, есть просторная кухня-столовая, обставленная мебелью из массива ценных пород дерева.

Возле дома есть хозпостройки — гостевой домик с баней, бассейном, тренажерным залом и гаражом на четыре машины.

Есть в Бресте вариант пятикомнатной квартиры подешевле, расположена она на улице Кирова, в десятиэтажном доме 1997 года постройки. Жилье продают примерно за 620 тысяч рублей или 240 тысяч долларов (1324 долларов за м²).

Общая площадь квартиры более 181 м², жилая — почти 82 «квадрата», кухня 25. Здесь есть три санузла с угловой ванной, душевой кабиной, везде новая плитка и сантехника. Имеется застекленная лоджия. Установлены многоуровневые потолки, три шкафа-купе, встроенная кухня. В большинстве комнат интерьер в сиренево-розовых тонах.

Гродно. Дизайнерский ремонт, натуральные материалы, кухня «ЗОВ»

На переулке Поповича в Гродно продается трешка общей площадью 150 м2, жилая — 93 «квадрата». Расположена она 11-м этаже девятнадцатиэтажного дома построенном в 2011 году. За жилье просят почти 504 тысячи рублей или 195 тысяч долларов (1300 долларов за м²). Возможен торг.

В квартире почти никто не проживал, поэтому она в состоянии новой. Здесь есть три санузла — в каждой спальне свой. Продавец пишет, что в квартире сделан дизайнерский ремонт, она с мебелью (некоторая итальянская). На полу — итальянские паркетная доска и керамическая плитка, потолки с декоративной отделкой, стены из итальянских тканевых обоев. Межкомнатные двери из массива. Итальянские светильники и осветительное оборудование. Сантехника дизайнерская итальянская.

Покупателям остается встроенная кухня из массива (производство белорусского предприятия «ЗОВ») с оборудованием (вытяжка, духовой шкаф, индукционная плита, посудомоечная машина, холодильники), а также диван, спальные гарнитуры, тумбы и т.д.

Четырехкомнатная квартира в двух уровнях с мансардой продается на улице Серафимовича в Гродно. За недвижимость просят более 500 тысяч рублей или 194 тысяч долларов (832 долларов за м²). Можно торговаться.

Квартира находится в панельном доме 2003 года, ее общая площадь больше 233 м2, жилые помещения — почти 118 «квадратов», кухня — почти 56. Здесь есть два санузла, два балкона.

В квартире современный дизайнерский ремонт с применением дорогих натуральных материалов, в том числе португальского пробкового дерева. В декоре стен использованы американские водостойкие обои. Покупателю остается мебель, встроенные шкафы, бытовая техника.

Могилев. «Для VIP», с бассейном и бильярдом

Трехуровневая восьми комнатная квартира «для VIP» в кирпичном доме типа таунхаус на переулке Республиканском продается в Могилеве чуть более чем за 640 тысяч рублей или 248 тысяч долларов (1018 долларов за м²). Возможно поторговаться. Общая площадь квартиры — почти 244 м2, жилая — 152, кухня — 20 «квадратов».

На цокольном этаже находится санузел, сауна, бассейн, бильярдная, теплоузел. На первом — санузел, кухня-столовая, зал с камином. На втором этаже тоже есть санузел, три комнаты, одна из которых оборудована климатическим оборудованием с контролем температуры и влажности. Третий этаж занимают три комнаты и санузел. Этажи связывает резная лестница из дуба.

К жилью пристроен гараж-мастерская площадью — 110 «квадратов», он со всеми коммуникациями. На участке возле дома размещен сад.

Четырехкомнатная квартира в Могилеве на улице Лазаренко продается более чем за 488 тысяч рублей или 189 тысяч долларов (1286 долларов за м²). Она находится на втором этаже каркасно-блочной девятиэтажки 2014 года постройки, ее общая площадь 147 м², жилая — 85, кухня — 16 «квадратов».

В квартире есть два санузла, застекленная лоджия, продавец оценивает ремонт как «отличный» и считает, что это «квартира для VIP». В жилье установлены встроенные шкафы, есть мебель, бытовая техника, домофон и видео-домофон, электрические рольшторы.

Витебск. Скандинавский стиль, мебель IKEA

Трешка (по техпаспорту — двухкомнатная) на улице Белобородова в Витебске продается примерно за 509 тысяч рублей или 197 тысяч долларов (2775 долларов м²). Она находится на последнем этаже восьмиэтажного дома, построенного в 2011 году. Ее общая площадь 71 «квадрат», жилая — лишь на один квадратный метр меньше.

Здесь сделан ремонт в скандинавском стиле, европланировка узаконена. Две изолированные спальни по 16 и 17 «квадратов», кухня совмещенная с гостиной занимает около 20 м2, есть большая гардеробная, на этаже есть кладовая для хранения велосипедов или других крупных вещей. Частично в квартире остается мебель и техника. Большая гардеробная, оборудованная системой хранения ИКЕА.

Четырехкоматную квартиру в двух уровнях на проспекте Фрунзе в Витебске продают чуть более чем за 413 тысяч рублей или 160 тысяч долларов (1040 долларов за м²). Жилье расположено на четвертом и пятом этажах кирпичного дома, который был построен в 2000 году. Его общая площадь — почти 154 м2, жилая — почти 99, кухня — около 23 «квадратов».

В гостиной установлен рабочий камин. Потолки в квартире многоуровневые с комбинированным освещением. Кухня-столовая с кухонным гарнитуром и техникой. Есть большая лоджия. Два санузла на разных этажах квартиры, в одном — угловая ванна и биде, во втором — душевая кабина. Массивная деревянная лестница ведет на второй мансардный этаж, где находятся три комнаты.

Гомель. Дом элитный, квартира эксклюзивная

Трешка «для VIP» на улице Артиллерийской в Гомеле продается примерно за 440 тысяч рублей или 170 тысяч долларов (1954 долларов за м²). Она находится на третьем этаже каркасно-блочного девятиэтажного дома 2000 года постройки, занимает 87 «квадратов», жилые помещения — почти 48 м2.

Санузел тут раздельный, есть застекленная лоджия. В квартирах дома автономное газовое отопление от котла. Недвижимость отремонтирована: испанская плитка, паркетная доска, натуральный камень, межкомнатные двери из массива.

Жилье продается с итальянской мебелью из массива, встроенными шкафами, бытовой техникой.

Трехкомнатная квартира на улице Маркса продается за 400 тысяч руб или 155 тысяч долларов (1505 долларов за м²). «Эксклюзивная квартира в элитном доме» расположена на шестом этаже. В подъезде две квартиры на лестничной клетке. Общая площадь 103 м², жилая — 65, кухня — 15 «квадратов». Здесь есть два санузла, лоджия.

В цену входит итальянская мебель, покрытая сусальным серебром, встроенные шкафы, бытовая техника, кондиционер, светильники ручной работы из муранского стекла, сантехника Villeroy&Boch.

В квартире выполнен ремонт по индивидуальному проекту, применялись дорогостоящие экологически чистые отделочные материалы, подоконники сделаны из натурального мрамора.

Во дворе детская площадка, зона отдыха с мангалом, спортивный уголок. Квартира свободна, полностью готова к проживанию.

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