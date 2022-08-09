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В Минобороны Украины сделали заявление по взрывам в оккупированном Крыму

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  • 9.08.2022, 19:16
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В Минобороны Украины сделали заявление по взрывам в оккупированном Крыму

Оккупантам напомнили о правилах пожарной безопасности.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали взрывы в районе военного аэродрома Саки возле Новофедоровки в оккупированном Крыму.

В сообщении в Facebook во вторник, 9 августа, ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о «правилах пожарной безопасности и запрете курения в неположенных местах».

«Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты «случайно» найдут какие-то характерные «шеврон», «визитку» или даже «ДНК». При случае обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиенична», — добавили в Минобороны Украины.

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