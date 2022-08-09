В Минске умер бывший глава БССР Николай Слюньков 9.08.2022, 19:24

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МІКАЛАЙ СЛЮНЬКОЎ

Его обвиняли в замалчивании катастрофы на Чернобыльской АЭС.

9 августа на 94-м году жизни умер госдеятель Николай Слюньков, руководивший БССР в 80-е годы. Об этом сообщает ОНТ со ссылкой на пресс-службу МТЗ, где Слюньков в свое время начинал карьеру рабочим и даже дослужился до гендиректора.

Будущий руководитель БССР родился в 1929 году в крестьянской семье. Учился в Минском автомеханическом техникуме, а карьеру начинал как простой рабочий на МТЗ.

В 1954 году Слюньков стал членом КПСС, а в 1960—1965 годах он занимал должность директора Минского завода тракторных запчастей. Позднее он дослужился до поста директора МТЗ, а затем стал генеральным директором Минского тракторного производственного объединения.

В 1983—1987 годах Слюньков был назначен первым секретарем ЦК Коммунистической партии БССР. С 1988 года был председателем Комиссии ЦК КПСС по социально-экономической политике. В 1990 году он вышел на пенсию и жил в Минске.

Именно при Слюнькове в 1986 году произошла авария на ЧАЭС, а самого его обвиняли в том, что он намеренно несколько дней скрывал информацию о катастрофе от людей. Писатель Алесь Адамович даже назвал его «Чернобыльским Пилатом»

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