До +26°С ожидается в Беларуси в среду 9.08.2022, 19:42

Пройдут кратковременные дожди и грозы.

Завтра в Беларуси местами пройдут кратковременные дожди и грозы, температура воздуха днем будет выше +20 °С. Подробнее о том, какая погода установится в стране в ближайшие дни, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра, 10 августа, в Беларуси ожидается переменная облачность. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами прогнозируют слабый туман. Ветер будет северный, северо-восточный 3-8 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит 10-16 градусов выше нуля, местами будет холоднее – +7 – +9 °С. Днем же столбики термометров поднимутся до +20 – +26 °С.

В четверг, 11 августа, преимущественно без осадков. Только в Гомельской и Брестской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны снова ожидается слабый туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в среднем в диапазоне от +7 °С до +13 °С, по югу показатели будут доходить до +15 °С. Днем – чуть теплее, чем в среду: +22 – +27 °С.

В пятницу, 12 августа, в Беларуси снова будет преимущественно без осадков. Кратковременные дожди и грозы ожидаются только местами по югу республики. Как и сутками ранее, в отдельных районах страны ночью и утром будет слабый туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +8 – +15 °С, по югу до +17 °С. Днем будет жарко: воздух прогреется до +24 –+31 °С.

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