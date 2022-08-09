Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 9.08.2022, 19:47

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ВСУ отбили ряд наступлений и обезвредили разведгруппы российских войск на востоке.

Россияне безуспешно пытались вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также ВСУ обезвредили разведгруппы оккупационных войск в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. На последнем россияне осуществили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Катериновка, Середина-Буда и Мезеновка в Сумской области.

Для уточнения положения подразделений Сил обороны оккупанты вели воздушную разведку беспилотниками в районе сел Гай, что в Черниговской области и Шалыгино Сумской области.

На Харьковском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Родное, Сосновка, Прудянка, Слатино, Питомник, Русская Лозовая, Петровка, Чепель, Печенеги, Слобожанское. Нанес авиаудар у Верхнего Салтова.

На Донецком направлении захватчики при поддержке авиации, пытаются вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Для сковывания действий украинских подразделений и недопущения перегруппировки продолжают систематические обстрелы позиций вдоль линии соприкосновения. Ведут перегруппировку подразделений Восточного военного округа, действующих на указанном направлении.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку Маяков, Григоровки, Пискуновки, Верхнекаменского, Платоновки и Серебрянки, а также авиаудар возле Григоровки.

На Бахмутском направлении противник задействовал для огневого поражения артиллерию и танки в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Соледар, Зайцевое, Торецьк, Яковлевка, Белогоровка, Покровское, Кодема и Майорськ. Нанес авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцево, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного.

Россияне пошли на штурм в районе Спорного, но попали под кинжальный огонь украинских военных и хаотично отступили.

Также враг пытался задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. После огневого поражения украинских бойцов противник быстро изменил свои планы и сбежал. Потери оккупантов уточняются.

Также противник пытался провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут, успеха не достиг, отошел.

Для улучшения тактического положения захватчики вели наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцево, успеха не достигли, с потерями отошли. Россияне имеют частичный успех в направлении села Вершина.

На Авдеевском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Невельское, Нетайлово, Красногоровка и Новобахмутовка. Нанес авиаудары возле Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки.

Для улучшения тактического положения россияне вели наступательные бои возле Красногоровки, Авдеевки и Песков. Успеха не достигли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях фиксировались обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новомайорское, Великая Новоселка, Степногорск, Орехово, Щербаки и Новоселка.

Авиацию оккупанты задействовали возле Большой Новоселки, Щербаков, Новоселки, Угледара и Павловки.

На Южнобугском направлении захватчики основные усилия сосредотачивают на удержании занятых позиций. Активизировались действия вражеской армейской авиации.

Противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Николаев, а также населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Шевченково, Мирное, Киселевка, Широкое, Зеленый Гай, Белая Криница, Никополь, Князевка и Добрянка. Нанес авиаудары вблизи Белого Колодца, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного. Вел воздушную разведку беспилотниками неподалеку Белогорки, Мураховка, Новоалександровки, Шевченково, Николаевки и Кобзарцев.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

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