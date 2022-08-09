В Латвии предложили не продлевать ВНЖ выходцам из Беларуси 2 9.08.2022, 20:14

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Это касается и граждан РФ.

Латвийские депутаты хотят лишить граждан России и Беларуси возможности продлевать временные виды на жительство (ВНЖ). Такие поправки к закону «Об иммиграции» готовит Национальное объединение («Все для Латвии!» — «Отечеству и свободе / ДННЛ»), пишет Delfi. Парламентарии также пообещали добиться ограничения выдачи постоянных ВНЖ россиянам и белорусам.

Национальное объединение уже предлагало эти поправки в феврале — сразу после начала войны РФ в Украине, но затем отозвало их. Тогда депутаты выступали за то, чтобы через три месяца аннулировать ВНЖ в Латвии большинству граждан России за редким исключением.

Предложение подверглось массовой критике. После чего один из инициаторов, депутат Янис Домбрава заявил, что отзывает свою подпись, но призвал все партии согласовать новую совместную редакцию поправок. Он пояснил, что в Латвии проживает относительно большое количество граждан РФ на основании полученных виз или ВНЖ. В связи с этим существует вероятность активной поддержки деятельности российских властей с их стороны, что может угрожать национальной безопасности Латвии.

В апреле парламент Латвии запретил выдачу первичных временных ВНЖ гражданам России и Беларуси до 30 июня 2023 года. С конца февраля Рига прекратила выдачу виз россиянам, однако сделала ряд исключений по гуманитарным соображениям. В начале августа прием заявок решили прервать: сейчас разрешение на въезд выдается только в случаях похорон близких. Ранее за полный запрет виз для россиян высказались глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу.

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