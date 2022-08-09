В Минске на проспекте Независимости перекрыли трафик

В Минске на проспекте Независимости перекрыли трафик3
- 9.08.2022, 20:30
- 4,332
Спасали из-под колес котенка.
Onliner выложил видео водителя, который стал свидетелем операции по спасению котенка от машин на проспекте Независимости в Минске.
События на видео происходят на проспекте Независимости в районе спорткомплекса «Уручье» в Минске. Там люди спасли маленького черного котенка, который по неизвестной причине оказался в одиночестве посреди проезжей части и рисковал угодить под колеса машин.
Рядом с котенком затормозил автомобиль, и выскочивший оттуда молодой человек начал сигнализировать другим водителям, чтобы они тоже прекратили движение. Остановив трафик на дороге, он подхватил зверька с проезжей части и унес на газон.
Как дальше сложилась судьба котенка, неизвестно.