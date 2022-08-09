В Минске на проспекте Независимости перекрыли трафик 3 9.08.2022, 20:30

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Спасали из-под колес котенка.

Onliner выложил видео водителя, который стал свидетелем операции по спасению котенка от машин на проспекте Независимости в Минске.

События на видео происходят на проспекте Независимости в районе спорткомплекса «Уручье» в Минске. Там люди спасли маленького черного котенка, который по неизвестной причине оказался в одиночестве посреди проезжей части и рисковал угодить под колеса машин.

Рядом с котенком затормозил автомобиль, и выскочивший оттуда молодой человек начал сигнализировать другим водителям, чтобы они тоже прекратили движение. Остановив трафик на дороге, он подхватил зверька с проезжей части и унес на газон.

Как дальше сложилась судьба котенка, неизвестно.

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