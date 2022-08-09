Подоляк о взрывах в Крыму: Все только начинается

Подоляк о взрывах в Крыму: Все только начинается11
- 9.08.2022, 20:39
- 11,682
Будущее полуострова Крым — быть жемчужиной Черного моря.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на взрывы на военном аэропорту в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.
В Twitter он сообщил, что для глобальной безопасности необходима демилитаризация России.
«Будущее полуострова Крым — быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военная база для террористов. Все только начинается», — пишет он.