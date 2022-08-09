закрыть
9 августа 2022, вторник, 21:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Подоляк о взрывах в Крыму: Все только начинается

11
  • 9.08.2022, 20:39
  • 11,682
Подоляк о взрывах в Крыму: Все только начинается

Будущее полуострова Крым — быть жемчужиной Черного моря.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на взрывы на военном аэропорту в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.

В Twitter он сообщил, что для глобальной безопасности необходима демилитаризация России.

«Будущее полуострова Крым — быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военная база для террористов. Все только начинается», — пишет он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин