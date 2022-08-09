Подоляк о взрывах в Крыму: Все только начинается 11 9.08.2022, 20:39

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Будущее полуострова Крым — быть жемчужиной Черного моря.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на взрывы на военном аэропорту в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.

В Twitter он сообщил, что для глобальной безопасности необходима демилитаризация России.

«Будущее полуострова Крым — быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военная база для террористов. Все только начинается», — пишет он.

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