В годовщину протестов Naviband выпустили новую песню 1 9.08.2022, 20:51

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Музыканты посвятили ее Минску.

Белорусская группа Naviband 9 августа, в двухлетнюю годовщину президентских выборов и начала протестов в Беларуси, представила в YouTube новую песню «Свяці» — музыканты посвятили ее Минску.

Авторами текста стали оба участника группы: Ксения Жук и Артем Лукьяненко, музыку написал Артем. Оператор и продюсер в Минске — «лепшыя хлопцы на Зямлі», говорится в подписи к видео. Режиссер и автор идеи — Александр Тобольский.

В клипе солисты «выступают» по старенькому черно-белому телевизору на фоне кадров летнего Минска. «Дзе мой родны кут? Дзе мае аблокі? Песні па дварах, залатыя ночы. Вернецца вясна, вернецца аднойчы», — поется в композиции.

В Instagram музыканты посвятили песню «любимому Минску».

В 2017 году группа Naviband приняла участие в «Евровидении» от Беларуси. После протестов 2020 года музыканты осудили насилие со стороны силовиков, попали в черный список и вынуждены были переехать в Варшаву.

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